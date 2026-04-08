De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 14h30 para atender à ocorrência. - Reprodução/

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 14h30 para atender à ocorrência.Reprodução/

Publicado 08/04/2026 15:20

Araruama - Uma mulher identificada como Janete Marinho morreu após um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Araruama. A colisão aconteceu na tarde de terça-feira (7), na altura do bairro Bananeiras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 14h30 para atender à ocorrência. Com o impacto da batida, a vítima, que conduzia o veículo de passeio, ficou presa às ferragens, sendo necessário o trabalho de desencarceramento para retirá-la.

Após o resgate, Janete foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Chabo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

O acidente também provocou transtornos no trânsito da região. Durante o atendimento da ocorrência, o fluxo de veículos na RJ-106 ficou comprometido por algumas horas. Motoristas precisaram utilizar rotas alternativas, com desvio pelo bairro Beira Rio. No entanto, veículos de grande porte enfrentaram dificuldades devido às ruas estreitas do trajeto.

Moradora do bairro Fazendinha, em Araruama, a morte de Janete Marinho gerou comoção entre familiares, amigos e moradores da região, que lamentaram a perda nesta quarta-feira (8).