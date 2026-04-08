De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 14h30 para atender à ocorrência.Reprodução/
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A colisão aconteceu na tarde de terça-feira (7), na altura do bairro Bananeiras
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