Segundo o relato de uma passageira que presenciou a situação, a vítima ? que estaria a caminho da escola ? ficou bastante constrangida com o ocorrido. - Reprodução/ Araruama em Pauta

Segundo o relato de uma passageira que presenciou a situação, a vítima ? que estaria a caminho da escola ? ficou bastante constrangida com o ocorrido.Reprodução/ Araruama em Pauta

Publicado 07/04/2026 13:42

Araruama - Um homem foi detido na manhã desta terça-feira (7) na rodoviária de Araruama, suspeito de importunação sexual dentro de um ônibus.



De acordo com informações, após a denúncia, agentes da Guarda Civil Municipal foram acionados e conduziram o suspeito até a delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada e encaminhada para as autoridades competentes.



Segundo o relato de uma passageira que presenciou a situação, a vítima – que estaria a caminho da escola – ficou bastante constrangida com o ocorrido. “Ela ficou super constrangida, estava indo para a escola”, afirmou. No vídeo é possível ouvir gritos de revolta da população.



Até o momento, não há informações detalhadas sobre o que teria acontecido para fundamentar a acusação, nem se se tratava de uma menor de idade ou uma mulher adulta. O caso será investigado, e as circunstâncias do suposto crime ainda serão apuradas pelas autoridades.



Em nota, a Auto Viação Salineira confirmou a ocorrência em um veículo da linha 201 (Araruama x São Vicente).



“A empresa esclarece que a apuração dos fatos compete às autoridades policiais, com as quais colabora integralmente”.