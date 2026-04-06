Festival Gastronômico movimentou Praia Seca durante feriado prolongado. - Reprodução

Festival Gastronômico movimentou Praia Seca durante feriado prolongado.Reprodução

Publicado 06/04/2026 12:55

Araruama - O segundo dia do II Festival Gastronômico de Praia Seca movimentou o distrito durante o feriado da Semana Santa. O evento reúne programação musical e atividades gastronômicas e integra o calendário do turismo local.



De acordo com o subsecretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Araújo, o objetivo da iniciativa é o fortalecimento do setor turístico no período.



“A ideia, quando a gente organizou o Festival, era exatamente fomentar o turismo, que aumenta nessa época, oferecendo um evento com frutos do mar, aproveitando o feriadão da Semana Santa”, explica.



A administração local também avaliou o impacto do evento no distrito. “Recebemos cerca de 20 mil turistas neste feriado. O Festival atrai muita gente, fomenta o turismo e o comércio local”, afirmou o subprefeito de Praia Seca, Helênio Felizardo.



Entre os visitantes, Robson e Tatiana Guimarães, de Niterói, relataram a experiência. “A gente gosta muito de Praia Seca, a gente vem sempre. Araruama é uma cidade muito bem cuidada, muito limpa”, disse Robson. “E a cidade tem muitos eventos legais”, completou Tatiana.



Bárbara Cristina Carvalho, do Rio de Janeiro, afirmou que não conhecia a programação. “Quis aproveitar o feriadão para conhecer Praia Seca. Não sabia do Festival, mas com certeza vou lá para conhecer”, contou.



Rhudson Flávio destacou o trajeto até o distrito. “Primeira vez que pego. O dia está lindo e quis fazer o passeio e também para conhecer o Festival Gastronômico de Praia Seca”, relatou.



Cátia Regina, do bairro Irajá, afirmou intenção de permanência no local. “Eu queria morar aqui em Praia Seca”, disse.



Luciana Ribeiro, de Nova Friburgo, comentou a proposta do evento. “Gostei muito dessa ideia de ter um Festival Gastronômico de frutos do mar na Semana Santa”, afirmou.



O casal Rodrigo Arcanjo e Fernanda Chagas também participou do evento enquanto acompanha obras na região. “Estamos construindo uma casa aqui e aproveitamos para conhecer o Festival”, contaram.



O festival segue até domingo (5), com apresentações de Gabriel Leite às 13h e encerramento com o grupo Sambará às 15h30.