As imagens mostram o momento em que um homem chega ao estabelecimento, pede para entrar e rende os funcionários com arma de fogo. - Reprodução/ Araruama em Pauta

As imagens mostram o momento em que um homem chega ao estabelecimento, pede para entrar e rende os funcionários com arma de fogo.Reprodução/ Araruama em Pauta

Publicado 09/04/2026 12:46

Araruama - Um assalto armado a uma loja foi registrado por câmeras de segurança na manhã do último sábado (4), por volta das 10h20, em Araruama. A ação criminosa durou cerca de um minuto e meio e mobiliza a Polícia Civil, que tenta identificar os envolvidos.



As imagens mostram o momento em que um homem chega ao estabelecimento e pede para entrar. Assim que a porta é aberta, ele anuncia o assalto já com uma arma em mãos, rendendo um funcionário e um cliente que estavam no interior da loja. Em seguida, o criminoso exige informações sobre o sensor de segurança da porta e obriga o funcionário a reabrir o acesso para a entrada dos comparsas.



“Cadê o sensor, velho? Cadê o sensor?”, grita o suspeito armado durante a ação, enquanto ameaça as vítimas. Logo depois, outros dois homens entram no local usando capacetes e carregando malas para recolher os produtos.



Sob ameaças constantes, os criminosos passam a retirar aparelhos e acessórios das prateleiras e balcões. Mesmo após o funcionário afirmar que não havia mais produtos armazenados no caixa, a quadrilha mantém a intimidação. Em um dos trechos mais tensos do vídeo, um dos assaltantes ameaça: “Eu vou te explodir” e “Vai morrer”, aumentando o clima de terror dentro do estabelecimento.



Ao final da ação, os criminosos fugiram levando três celulares que estavam sobre o balcão, além de celulares de mostruário, carregadores e fones de ouvido.



O caso foi registrado na delegacia de Araruama. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e agentes analisam as imagens das câmeras de segurança para identificar os autores do roubo.

