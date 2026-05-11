De acordo com a polícia, Gabriel Scaramuzzi da Silva era alvo de um mandado de prisão de recaptura expedido pela Vara Criminal de Araruama. - Reprodução/ Região dos Lagos notícia

De acordo com a polícia, Gabriel Scaramuzzi da Silva era alvo de um mandado de prisão de recaptura expedido pela Vara Criminal de Araruama.Reprodução/ Região dos Lagos notícia

Publicado 11/05/2026 17:47

Araruama - Um homem apontado como foragido do sistema penitenciário foi recapturado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (8), em Araruama.



A operação foi realizada por agentes da 118ª DP, após um trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do suspeito no município. A ação contou com a coordenação do delegado titular Evaristo Pontes Magalhães.



De acordo com a polícia, Gabriel Scaramuzzi da Silva era alvo de um mandado de prisão de recaptura expedido pela Vara Criminal de Araruama. Após diligências, os agentes conseguiram localizar o homem e efetuaram a prisão.



Ainda segundo a ocorrência, o acusado não apresentou resistência durante a abordagem e foi levado para a delegacia da cidade, onde foram realizados os procedimentos de praxe.



A Polícia Civil informou que o homem possui registros criminais ligados aos crimes de receptação, tráfico de drogas e corrupção ativa.



Após o cumprimento das medidas legais, o preso foi transferido para o sistema prisional e seguirá à disposição da Justiça.

