De acordo com as imagens, dois homens usando capacetes entram no estabelecimento e rendem dois funcionários. - Reprodução/

De acordo com as imagens, dois homens usando capacetes entram no estabelecimento e rendem dois funcionários.Reprodução/

Publicado 07/05/2026 17:36

Araruama - Um assalto a uma joalheria foi registrado por câmeras de segurança na segunda-feira (4), no Centro de Araruama. A ação aconteceu em plena luz do dia e mobilizou equipes da Polícia Militar.



De acordo com as imagens, dois homens usando capacetes entram no estabelecimento e rendem dois funcionários. Em seguida, os criminosos pegam joias e outros itens da loja antes de fugirem.



A Polícia Militar foi acionada após o crime e realizou buscas na região. Até o momento, os suspeitos não foram identificados nem presos.



A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), que investiga o caso.