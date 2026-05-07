De acordo com as imagens, dois homens usando capacetes entram no estabelecimento e rendem dois funcionários.Reprodução/
De acordo com as imagens, dois homens usando capacetes entram no estabelecimento e rendem dois funcionários. Em seguida, os criminosos pegam joias e outros itens da loja antes de fugirem.
A Polícia Militar foi acionada após o crime e realizou buscas na região. Até o momento, os suspeitos não foram identificados nem presos.
A ocorrência foi registrada na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), que investiga o caso.
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