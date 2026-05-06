As investigações tiveram início após o desaparecimento da vítima, de 23 anos, que saiu da residência onde morava em Saquarema. - Reprodução/

As investigações tiveram início após o desaparecimento da vítima, de 23 anos, que saiu da residência onde morava em Saquarema.Reprodução/

Publicado 06/05/2026 13:09

Araruama - Agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP) prenderam na manhã desta segunda-feira (4) um homem identificado como P.S.S., de 22 anos, investigado pelos crimes de homicídio qualificado e extorsão.



As investigações tiveram início após o desaparecimento da vítima, de 23 anos, que saiu da residência onde morava em Saquarema no dia 25 de março na companhia de dois indivíduos. Ele deixou o local no próprio carro, seguido por uma motocicleta ocupada pelos suspeitos.



Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram que, pouco tempo depois, um dos investigados passou a conduzir o veículo da vítima, enquanto o outro seguia na moto. Mensagens foram enviadas do celular da vítima para contatos próximos solicitando transferências via Pix, totalizando cerca de R$ 16.800. Após isso, não houve mais comunicação.



O rastreamento do veículo permitiu identificar o trajeto percorrido após a saída de Saquarema. A investigação apontou duas paradas relevantes: uma em área isolada no Morro Grande, em Araruama, onde o corpo da vítima foi posteriormente localizado em avançado estado de decomposição, e outra na Praia do Vargas, onde o carro foi abandonado com vestígios de sangue.



Após os procedimentos legais, o acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos.