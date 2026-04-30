Diante da gravidade dos fatos e visando à proteção da vítima, a Justiça determinou a prisão preventiva do investigado. - Reprodução/

Diante da gravidade dos fatos e visando à proteção da vítima, a Justiça determinou a prisão preventiva do investigado.Reprodução/

Publicado 30/04/2026 16:11

Araruama - Policiais civis da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP) cumpriram, na tarde desta quarta-feira (29), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.



O acusado, identificado como Jeovane de Oliveira Souza, foi localizado em frente ao condomínio Golden Park, em Araruama.



De acordo com as investigações, o homem é suspeito de atingir a ex-companheira com uma motocicleta, causando lesões. Ainda segundo os autos do processo, após o episódio ele teria ameaçado a vítima de morte utilizando um pedaço de madeira.



Diante da gravidade dos fatos e visando à proteção da vítima, a Justiça determinou a prisão preventiva do investigado.



Após ser detido, o elemento foi encaminhado para a 118ª DP, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos de praxe. Em seguida, ele será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

