Diante da gravidade dos fatos e visando à proteção da vítima, a Justiça determinou a prisão preventiva do investigado.Reprodução/
O acusado, identificado como Jeovane de Oliveira Souza, foi localizado em frente ao condomínio Golden Park, em Araruama.
De acordo com as investigações, o homem é suspeito de atingir a ex-companheira com uma motocicleta, causando lesões. Ainda segundo os autos do processo, após o episódio ele teria ameaçado a vítima de morte utilizando um pedaço de madeira.
Diante da gravidade dos fatos e visando à proteção da vítima, a Justiça determinou a prisão preventiva do investigado.
Após ser detido, o elemento foi encaminhado para a 118ª DP, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para os procedimentos de praxe. Em seguida, ele será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
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