Segundo a corporação, a equipe recebeu informações sobre um automóvel Jeep Renegade com indícios de adulteração circulando. - Reprodução/ RC24H

Segundo a corporação, a equipe recebeu informações sobre um automóvel Jeep Renegade com indícios de adulteração circulando.Reprodução/ RC24H

Publicado 29/04/2026 16:16

Araruama - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu um homem identificado como o influenciador digital “Druu” na região de Araruama, acusado de estar em posse de um veículo clonado. A ação foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP).

Segundo a corporação, a equipe recebeu informações sobre um automóvel Jeep Renegade com indícios de adulteração circulando pelo bairro Parque Hotel. Após a denúncia, os policiais realizaram diligências até o endereço indicado.

No momento da abordagem, o suspeito foi identificado ao entrar no veículo. Ele foi conduzido à sede da unidade policial, juntamente com o automóvel, para averiguação.

Durante os procedimentos, os agentes constataram sinais de adulteração nos elementos identificadores do carro. A perícia técnica confirmou que o veículo havia sido roubado na área da 74ª DP de São Gonçalo e circulava com dados de outro automóvel regular, registrado no município de Mangaratiba, o que caracteriza clonagem.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o proprietário do veículo original foi localizado e confirmou estar em posse do automóvel legítimo.

Conforme registros policiais, o suspeito possui anotações anteriores pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal.

O caso segue sob investigação para apurar a origem do veículo e possíveis conexões com outros crimes. O acusado permanece à disposição da Justiça.