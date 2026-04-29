Segundo a corporação, a equipe recebeu informações sobre um automóvel Jeep Renegade com indícios de adulteração circulando.Reprodução/ RC24H
Influenciador digital é preso em Araruama com veículo clonado
Jeep Renegade abordado no bairro Parque Hotel apresentava sinais de adulteração e havia sido roubado em São Gonçalo
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Prefeito de Búzios discute ações ambientais com Prolagos, INEA e moradores
O encontro teve como foco os impactos ambientais causados pela contaminação e pelo escoamento de efluentes no Rio Una, agravados após períodos de fortes chuvas.
Fabinho Costa (CID) amplia parceria com a PM para rondas e monitoramento
Encontro com o secretário de Estado da Polícia Militar, Coronel Sylvio Guerra, e com a coronel Andréia Ferreira da Silva, alinhou estratégias na área de segurança pública
Deputado alerta sobre royalties e cidades da Costa do Sol vão à Alerj
Reunião na Alerj reúne prefeitos da Região dos Lagos diante de julgamento no STF
Acidente entre carro e máquina da prefeitura é registrado em Araruama
Colisão ocorreu em via pública no bairro Parque Mataruna e mobilizou atenção de moradores na noite desta segunda-feira (27)
Audiência Pública debate Plano Municipal de Cultura de Búzios
Encontro também debateu temas importantes, como o funcionamento do Fundo Municipal de Cultura, a necessidade de implantação de um teatro na cidade e a regulamentação da Lei "Prata da Casa"
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