De acordo com informações preliminares, a colisão aconteceu em via pública e envolveu uma máquina pesada utilizada em serviços municipais. - Reprodução/ Araruama em Duas Rodas

De acordo com informações preliminares, a colisão aconteceu em via pública e envolveu uma máquina pesada utilizada em serviços municipais.Reprodução/ Araruama em Duas Rodas

Publicado 28/04/2026 14:45

Araruama - Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma máquina da prefeitura foi registrado no início da noite desta segunda-feira (27), no bairro Parque Mataruna, em Araruama.



De acordo com informações preliminares, a colisão aconteceu em via pública e envolveu uma máquina pesada utilizada em serviços municipais. O impacto gerou preocupação entre moradores que estavam próximos ao local no momento do ocorrido.



Até o momento, não há confirmação oficial sobre a existência de vítimas nem informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

