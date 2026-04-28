De acordo com informações preliminares, a colisão aconteceu em via pública e envolveu uma máquina pesada utilizada em serviços municipais.Reprodução/ Araruama em Duas Rodas
De acordo com informações preliminares, a colisão aconteceu em via pública e envolveu uma máquina pesada utilizada em serviços municipais. O impacto gerou preocupação entre moradores que estavam próximos ao local no momento do ocorrido.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a existência de vítimas nem informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.
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