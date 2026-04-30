A proposta do festival é destacar a culinária local, com a participação de diversos restaurantes da cidade, que irão oferecer pratos especiais ao público. - Reprodução/

A proposta do festival é destacar a culinária local, com a participação de diversos restaurantes da cidade, que irão oferecer pratos especiais ao público.Reprodução/

Publicado 30/04/2026 16:04

Araruama - A Praça Antônio Raposo, em Araruama, recebe a partir desta sexta-feira (1) o II Festival Gastronômico de Araruama. O evento segue até domingo (3), com entrada gratuita, reunindo gastronomia, música ao vivo e atrações voltadas para moradores e visitantes.



A proposta do festival é destacar a culinária local, com a participação de diversos restaurantes da cidade, que irão oferecer pratos especiais ao público. Além disso, a iniciativa busca incentivar o turismo e fortalecer os empreendedores do município.



Segundo a Prefeitura, a programação foi organizada para atender públicos de diferentes faixas etárias, combinando opções gastronômicas e apresentações musicais ao longo dos três dias.



De acordo com o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento, Lineker Vieira, o festival também tem como objetivo consolidar o município como destino turístico regional.



“É uma oportunidade de valorizar a nossa cultura, fortalecer o turismo e impulsionar a economia local. Preparamos uma programação pensada para toda a família, unindo gastronomia de qualidade e atrações musicais que refletem a diversidade e o talento da nossa região”, afirmou.



Programação musical



Na sexta-feira (1º), as apresentações começam às 13h, com Gabriel Leite. Em seguida, sobe ao palco o grupo Top Samba, às 15h30, e Michelle Rosa, às 18h.



No sábado (2), a programação terá Vinícius Lage, às 13h; André Cajá, às 15h30; e a banda Protocolo 21, às 18h.



Já no domingo (3), Brenddon Miranda se apresenta às 13h, enquanto Zé Lucas encerra o festival às 16h.