A proposta do festival é destacar a culinária local, com a participação de diversos restaurantes da cidade, que irão oferecer pratos especiais ao público.Reprodução/
A proposta do festival é destacar a culinária local, com a participação de diversos restaurantes da cidade, que irão oferecer pratos especiais ao público. Além disso, a iniciativa busca incentivar o turismo e fortalecer os empreendedores do município.
Segundo a Prefeitura, a programação foi organizada para atender públicos de diferentes faixas etárias, combinando opções gastronômicas e apresentações musicais ao longo dos três dias.
De acordo com o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento, Lineker Vieira, o festival também tem como objetivo consolidar o município como destino turístico regional.
“É uma oportunidade de valorizar a nossa cultura, fortalecer o turismo e impulsionar a economia local. Preparamos uma programação pensada para toda a família, unindo gastronomia de qualidade e atrações musicais que refletem a diversidade e o talento da nossa região”, afirmou.
Programação musical
No sábado (2), a programação terá Vinícius Lage, às 13h; André Cajá, às 15h30; e a banda Protocolo 21, às 18h.
Já no domingo (3), Brenddon Miranda se apresenta às 13h, enquanto Zé Lucas encerra o festival às 16h.
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