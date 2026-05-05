Luciana Polati é pré-candidata a deputada estadualDivulgação
TRE determina exclusão de charge contra pré-candidata Luciana Polati
Publicação apontada como propaganda eleitoral antecipada negativa apresentava legenda que associava ela a uma suposta tentativa de homicídio
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TRE-RJ manda retirar charge contra Luciana Polati por propaganda
A decisão liminar foi proferida pela desembargadora eleitoral Ane Cristine Scheele Santos e alcança os perfis "Extra de Araruama", "Novo Extra de Araruama" e "Fernando Costa"
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