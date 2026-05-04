Após a equipe identificar o suspeito, de 25 anos, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. - Reprodução/

Após a equipe identificar o suspeito, de 25 anos, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.Reprodução/

Publicado 04/05/2026 13:44

Araruama - Um homem foragido da Justiça foi preso na noite desta quinta-feira (30) no bairro Nova São Vicente, em Araruama, durante ação de patrulhamento policial.

De acordo com a ocorrência, a abordagem aconteceu por volta das 20h50, na Rua Prefeito Antônio Raposo, após a equipe identificar o suspeito, de 25 anos, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram capturar o indivíduo. Segundo informações repassadas pelas autoridades, ele era apontado como integrante da liderança do tráfico na localidade do Monteiro. Moradores relataram que o suspeito costumava portar arma de grosso calibre e causar temor na região. No momento da abordagem, no entanto, nenhum armamento foi encontrado.

O homem estava acompanhado de outras duas pessoas, que não possuíam mandados de prisão e foram liberadas após averiguação.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama, onde o suspeito permaneceu preso em cumprimento ao mandado expedido pela 2ª Vara das Garantias de Niterói, pelo crime de tráfico de drogas.