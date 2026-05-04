Araruama - Um homem foragido da Justiça foi preso na noite desta quinta-feira (30) no bairro Nova São Vicente, em Araruama, durante ação de patrulhamento policial.
De acordo com a ocorrência, a abordagem aconteceu por volta das 20h50, na Rua Prefeito Antônio Raposo, após a equipe identificar o suspeito, de 25 anos, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
Os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram capturar o indivíduo. Segundo informações repassadas pelas autoridades, ele era apontado como integrante da liderança do tráfico na localidade do Monteiro. Moradores relataram que o suspeito costumava portar arma de grosso calibre e causar temor na região. No momento da abordagem, no entanto, nenhum armamento foi encontrado.
O homem estava acompanhado de outras duas pessoas, que não possuíam mandados de prisão e foram liberadas após averiguação.
Todos os envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama, onde o suspeito permaneceu preso em cumprimento ao mandado expedido pela 2ª Vara das Garantias de Niterói, pelo crime de tráfico de drogas.
Um homem foragido da Justiça foi preso na noite desta quinta-feira (30) no bairro Nova São Vicente, em Araruama, durante ação de patrulhamento policial.
De acordo com a ocorrência, a abordagem aconteceu por volta das 20h50, na Rua Prefeito Antônio Raposo, após a equipe identificar o suspeito, de 25 anos, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.
Os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram capturar o indivíduo. Segundo informações repassadas pelas autoridades, ele era apontado como integrante da liderança do tráfico na localidade do Monteiro. Moradores relataram que o suspeito costumava portar arma de grosso calibre e causar temor na região. No momento da abordagem, no entanto, nenhum armamento foi encontrado.
O homem estava acompanhado de outras duas pessoas, que não possuíam mandados de prisão e foram liberadas após averiguação.
Todos os envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia de Araruama, onde o suspeito permaneceu preso em cumprimento ao mandado expedido pela 2ª Vara das Garantias de Niterói, pelo crime de tráfico de drogas.
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