De acordo com o relato da vítima, ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo marido, quando acabou sendo surpreendida pela linha. - Reprodução/ Se Liga Araruama

De acordo com o relato da vítima, ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo marido, quando acabou sendo surpreendida pela linha.Reprodução/ Se Liga Araruama

Publicado 07/05/2026 16:39

Araruama - Uma mulher foi atingida no pescoço por uma linha de pipa na noite desta terça-feira (5), no bairro Três Vendas, em Araruama.



De acordo com o relato da vítima, ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo marido, quando acabou sendo surpreendida pela linha, que estava esticada na Rua Nossa Senhora de Fátima. O material, segundo a mulher, estava amarrado a uma lixeira e se estendia até uma escola da região.



O caso chama a atenção para os riscos provocados pelo uso irregular de linhas de pipa, especialmente quando utilizadas ou deixadas de forma imprudente em vias públicas. Esse tipo de situação pode representar perigo para motociclistas, ciclistas e pedestres.