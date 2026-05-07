As investigações apontam que a caminhonete furtada teria sido encomendada por um terceiro indivíduo, mediante pagamento. - Reprodução/

As investigações apontam que a caminhonete furtada teria sido encomendada por um terceiro indivíduo, mediante pagamento.Reprodução/

Publicado 07/05/2026 16:33

Araruama - Agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (118ª DP) prenderam, na manhã da última terça-feira (5), dois homens suspeitos de envolvimento no furto de uma caminhonete Chevrolet C20 ocorrido em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv).

De acordo com a Polícia Civil, os presos foram identificados como João Márcio Oliveira da Silva e Carlos Rebato Camilo Gomes. Eles foram detidos em flagrante após diligências realizadas a partir de informações repassadas por uma unidade policial da Baixada.

Segundo as investigações, a caminhonete, de cor branca, foi furtada durante a madrugada no bairro de Vilar dos Teles. Dados de inteligência indicaram que o crime teria sido praticado com o apoio de um veículo Chevrolet Montana, que foi identificado transitando pela Ponte Rio-Niterói em direção à Região dos Lagos.

Com base nas informações, equipes da 118ª DP iniciaram buscas em Araruama e conseguiram identificar os suspeitos após trabalho de inteligência e levantamento de campo. Ainda conforme a Polícia Civil, um dos homens localizados teria indicado o paradeiro do veículo utilizado no crime, além de confirmar a participação do comparsa.

As investigações apontam que a caminhonete furtada teria sido encomendada por um terceiro indivíduo, mediante pagamento. O suposto mandante, no entanto, não foi localizado até o momento.

Na continuidade da operação, policiais do CPRv foram até o local onde o veículo havia sido deixado e conseguiram recuperar a caminhonete na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). O automóvel foi encaminhado para a delegacia, onde o caso segue em investigação.