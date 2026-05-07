As investigações apontam que a caminhonete furtada teria sido encomendada por um terceiro indivíduo, mediante pagamento.Reprodução/
Polícia Civil prende dois suspeitos de furto de caminhonete em Araruama
Crime ocorreu na Baixada Fluminense; ação contou com apoio da PRF e do CPRv e foi resultado de trabalho de inteligência
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Segurança Presente vira pauta política em agenda de Douglas Ruas
Programa virou alvo de debate entre pré-candidatos ao Palácio Guanabara após críticas de Eduardo Paes e defesa de lideranças da Região dos Lagos
Encontro em Araruama discute segurança regional com tecnologia
Reunião do Conderlagos recebeu autoridades da Região dos Lagos, PMERJ e forças municipais para discutir monitoramento, inteligência e integração no combate à criminalidade
Livro sobre Arraial do Cabo é lançado com presença de Marcelo Magno
Obra "Arraial do Cabo – Cidade da Gente: Estudos Regionais" chega a cerca de 6 mil alunos da rede municipal e reforça a valorização da cultura local
Homem é preso suspeito de extorquir e matar vítima em área isolada de Araruama
Investigação teve início após desaparecimento registrado em Saquarema; imagens de câmeras e rastreamento do veículo foram decisivos para identificar o suspeito
TRE determina exclusão de charge contra pré-candidata Luciana Polati
Publicação apontada como propaganda eleitoral antecipada negativa apresentava legenda que associava ela a uma suposta tentativa de homicídio
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