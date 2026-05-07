Rio das Ostras enviou comitiva para participar do encontro. - Reprodução/ Ascom

Rio das Ostras enviou comitiva para participar do encontro.Reprodução/ Ascom

Publicado 07/05/2026 13:04

Araruama - A segurança pública entrou de vez na pauta regional nesta quarta-feira (6), em Araruama. O município sediou um encontro do Conderlagos que reuniu autoridades, representantes das forças de segurança e especialistas da PMERJ para discutir o uso de tecnologia e inteligência no combate à criminalidade. O evento também marcou o início das articulações para a criação de um cinturão integrado de segurança entre as cidades da Região dos Lagos.



A reunião foi realizada no Teatro Municipal e contou com a presença da prefeita Daniela Soares (PL), do secretário-executivo do Conderlagos, Eron Bezerra, do secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Pedro Soares, além de oficiais da PMERJ, integrantes da Guarda Civil, Defesa Civil e outras autoridades da área.



Com foco na integração entre os municípios, a palestra “Novas Ferramentas Tecnológicas de Segurança Pública”, conduzida pela Subsecretaria de Comando e Controle da PMERJ, apresentou soluções voltadas ao monitoramento, troca de informações e fortalecimento das ações conjuntas entre as cidades do consórcio.

Prefeita Daniela Soares participou da abertura do encontro. Reprodução/ Ascom



PAUTA IMPORTANTE



A prefeita Daniela Soares destacou que a pauta ganha ainda mais importância diante do aumento da população flutuante em períodos de alta temporada e feriados. “A segurança pública é uma pauta importante para nós, especialmente em razão do aumento da população flutuante durante feriados e datas comemorativas. A proposta é estreitar cada vez mais a integração entre os municípios, promovendo a troca de experiências e ações conjuntas. Em breve, também avançaremos com a instalação do novo batalhão da Polícia Militar na cidade”, declarou.



Segundo Pedro Soares, a proposta é avançar na criação de uma rede regional de cooperação. “Hoje iniciamos a primeira reunião do CONDERLAGOS, falamos de segurança, tecnologia e informação com a polícia militar e guarda civil. Demos o pontapé para um cinturão de segurança que envolve as dez cidades do consórcio”, afirmou.



Nos bastidores políticos, o encontro foi visto como mais um movimento de aproximação entre os municípios da Região dos Lagos em torno de pautas estratégicas, especialmente em áreas que exigem atuação conjunta, como segurança e monitoramento regional. A prefeita Daniela Soares destacou que a pauta ganha ainda mais importância diante do aumento da população flutuante em períodos de alta temporada e feriados. “A segurança pública é uma pauta importante para nós, especialmente em razão do aumento da população flutuante durante feriados e datas comemorativas. A proposta é estreitar cada vez mais a integração entre os municípios, promovendo a troca de experiências e ações conjuntas. Em breve, também avançaremos com a instalação do novo batalhão da Polícia Militar na cidade”, declarou.Segundo Pedro Soares, a proposta é avançar na criação de uma rede regional de cooperação. “Hoje iniciamos a primeira reunião do CONDERLAGOS, falamos de segurança, tecnologia e informação com a polícia militar e guarda civil. Demos o pontapé para um cinturão de segurança que envolve as dez cidades do consórcio”, afirmou.Nos bastidores políticos, o encontro foi visto como mais um movimento de aproximação entre os municípios da Região dos Lagos em torno de pautas estratégicas, especialmente em áreas que exigem atuação conjunta, como segurança e monitoramento regional.

Evento debateu criação de cinturão regional de segurança. Reprodução/



MARCOU PRESENÇA



Quem também marcou presença no encontro da Conderlagos foi o secretário de Segurança Pública de Rio das Ostras, Carlos Menegasi, que esteve acompanhado de uma comitiva da Guarda Civil Municipal. O grupo participou da palestra “Novas Ferramentas Tecnológicas de Segurança Pública”, conduzida pela Subsecretaria de Comando e Controle da PMERJ, com Pricilla Azevedo, e teve a oportunidade de conhecer e trocar experiências sobre tecnologias já usadas nas operações da corporação. Para Carlos, a integração entre os municípios e o uso de novas tecnologias são fundamentais para fortalecer a segurança. “Esse tipo de encontro reforça o trabalho em conjunto e ajuda a trazer mais eficiência na proteção da população”, destacou. A comitiva de Rio das Ostras também contou com o comandante da Guarda Civil Municipal, Jaime Reis, o coordenador de gestão integrada, Guilherme Miraldi, a ouvidora Bruna Beatriz e o coordenador de planejamento, W. Paes. Quem também marcou presença no encontro da Conderlagos foi o secretário de Segurança Pública de Rio das Ostras, Carlos Menegasi, que esteve acompanhado de uma comitiva da Guarda Civil Municipal. O grupo participou da palestra “Novas Ferramentas Tecnológicas de Segurança Pública”, conduzida pela Subsecretaria de Comando e Controle da PMERJ, com Pricilla Azevedo, e teve a oportunidade de conhecer e trocar experiências sobre tecnologias já usadas nas operações da corporação. Para Carlos, a integração entre os municípios e o uso de novas tecnologias são fundamentais para fortalecer a segurança. “Esse tipo de encontro reforça o trabalho em conjunto e ajuda a trazer mais eficiência na proteção da população”, destacou. A comitiva de Rio das Ostras também contou com o comandante da Guarda Civil Municipal, Jaime Reis, o coordenador de gestão integrada, Guilherme Miraldi, a ouvidora Bruna Beatriz e o coordenador de planejamento, W. Paes.