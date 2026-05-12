Daniela Soares destacou importância da obra para os bairros vizinhos. - Reprodução/ Ascom

Daniela Soares destacou importância da obra para os bairros vizinhos.Reprodução/ Ascom

Publicado 12/05/2026 13:44

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), esteve nesta segunda (11) acompanhando de perto as obras de reforma e ampliação do Posto de Saúde de Ponte dos Leites, numa agenda que vai além da vistoria técnica e reforça uma das principais vitrines da atual gestão: a saúde pública.



A unidade, que antes tinha cerca de 70 metros quadrados, passa por uma reconstrução praticamente completa e chegará a aproximadamente 160 metros quadrados, mais que dobrando a capacidade de atendimento. Nos bastidores políticos da cidade, a obra é tratada como estratégica por atingir uma região populosa e historicamente carente de investimentos estruturais.