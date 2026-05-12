Daniela Soares destacou importância da obra para os bairros vizinhos.Reprodução/ Ascom
A unidade, que antes tinha cerca de 70 metros quadrados, passa por uma reconstrução praticamente completa e chegará a aproximadamente 160 metros quadrados, mais que dobrando a capacidade de atendimento. Nos bastidores políticos da cidade, a obra é tratada como estratégica por atingir uma região populosa e historicamente carente de investimentos estruturais.
Durante a visita, Daniela destacou o impacto direto da ampliação para os moradores de Ponte dos Leites, Outeiro e localidades vizinhas. A prefeita afirmou que a nova estrutura permitirá ampliar serviços e oferecer condições mais adequadas tanto para pacientes quanto para profissionais da saúde.
A movimentação também reforça o discurso da administração municipal de modernização da rede pública. O secretário de Saúde, Mário Jorge Espinhara, ressaltou que a unidade foi planejada para fortalecer a atenção básica e ampliar a capacidade de atendimento na região.
O novo posto contará com três consultórios, salas de enfermagem, vacinação, farmácia, odontologia e fisioterapia, além de espaços adaptados para acessibilidade. A área externa também será revitalizada, com pergolado, espaço de convivência, área gramada e piso intertravado.
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