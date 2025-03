Vistoria itinerante de veículos será realizada em Areal - Foto: Divulgação

Vistoria itinerante de veículos será realizada em ArealFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2025 19:21

Areal - No dia 10 de abril, o Detran irá oferecer o serviço de vistoria itinerante de veículos em Areal. A ação acontecerá das 9h às 14h, na Praça Castelo Branco, no Centro.

“Para facilitar a vida dos usuários, estamos levando os serviços veiculares a cidades que não possuem postos de vistoria, evitando que os moradores tenham de se deslocar a municípios vizinhos”, destacou o presidente do Detran.RJ, Vinicius Farah.

Serão oferecidos os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

Para realizar os serviços, é necessário agendar o atendimento pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042. As vagas já estão disponíveis. O usuário precisa pagar o duda correspondente ao serviço desejado. O boleto pode ser obtido no site do Bradesco.