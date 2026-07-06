Carga de drogas apreendida pela 30ª DP - Foto: Divulgação

Carga de drogas apreendida pela 30ª DPFoto: Divulgação

Publicado 06/07/2026 15:05

Areal - A Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu mais de 13 mil pinos de cocaína em Areal neste domingo (5). A carga de drogas pertencia ao Comando Vermelho e seria utilizada para abastecer comunidades do interior do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, agentes identificaram que traficantes iriam transportar drogas da comunidade de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, até Três Rios.

Na ação, os policiais flagraram o veículo usado no crime e deram ordem de parada, que foi desrespeitada e gerou o início de uma perseguição. Em Areal, o carro foi abordado e, durante a revista, 13.820 pinos foram encontrados escondidos no interior do veículo.

O material foi levado para a 30ª DP e irá passar por perícia. O criminoso foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceu preso à disposição da Justiça.