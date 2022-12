Pescadores resgatam capivara em lagoa de Arraial do Cabo | Arraial do Cabo - Rio de Janeiro | O Dia

Pescadores resgatam capivara em lagoa de Arraial do Cabo - Sabrina Sá (RC24h)

Pescadores resgatam capivara em lagoa de Arraial do CaboSabrina Sá (RC24h)

Publicado 07/12/2022 18:20

Uma capivara foi resgatada por pescadores, nesta quarta-feira (7), em uma lagoa de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. De acordo com um dos rapazes, o animal já estava agonizando, bem cansado de nadar e quase se afogando quando viu o barco entre o Novo Arraial e a Ponta da Alcaíra e se aproximou pedindo socorro.



Eles amarraram uma corda para puxar a capivara até a praia e a soltaram na vegetação.



“Foi uma sensação muito boa de socorrer a bichinha. Ela saiu toda feliz”, disse Eliton Gonçalves.

A capivara é uma espécie de mamífero roedor da família Caviidae e subfamília Hydrochoerinae. Extremamente adaptável, pode ocorrer em ambientes altamente alterados pelo ser humano. É o maior roedor do mundo, pesando até 91 kg e medindo até 1,2 m de comprimento e 60 cm de altura.



O habitat natural das capivaras são os corpos de água permanentes, ou seja, margens de rios e lagos, áreas alagáveis e próximo a represas. A água serve como esconderijo e proteção contra os predadores naturais, além de ser utilizada para a reprodução. Esses animais possuem pequenas membranas entre os dedos, que ajudam no nado. Com isso, a espécie desenvolveu uma forte relação com a água.