Arraial do Cabo recebe Caravana Caiçara a partir desta terça (6) - Divulgação

Arraial do Cabo recebe Caravana Caiçara a partir desta terça (6)Divulgação

Publicado 06/12/2022 16:05

Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, recebe, a partir desta terça-feira (6), às 19h, a exposição Caravana Caiçara. O evento cultural, que acontece na Secretaria de Turismo da cidade, traz a pré-estreia do filme “O Changri-lá Ainda Navega” e outras atividades com a temática caiçara.

A exposição fica aberta para visitação do dia 6 ao dia 21 de dezembro, das 8h às 17h em dias úteis e das 14h às 16h nos finais de semana. Do dia 7 ao dia 21, às 15h, a Secretaria de Turismo exibe o filme As artes q vem do mar.

O evento também conta com exposição iconográfica, objetos da cultura e da economia caiçara, fotos de making of da realização do filme “O Changri-lá Ainda Navega”, quadros e outros objetos de arte que tenham o mar como tema. Além disso, serão realizadas palestras sobre a cultura caiçara e sobre o papel do audiovisual, das artes plásticas e da fotografia digital na preservação cultural e como ferramentas de educação patrimonial.

SOBRE O FILME

O longa é da ONG Ação Animatógrapho e é inspirado no caso do pesqueiro Changri-lá, de Arraial do Cabo, que foi afundado por um submarino alemão durante a Segunda Guerra Mundial, em julho de 1943. Este drama histórico gerou o longa-metragem semificcional O Changri-lá Ainda Navega.

O filme tem sua pré-estréia marcada para esta terça, às 19h, na Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo. O Changri-lá Ainda Navega volta a ser exibido do dia 16 ao dia 21 de dezembro, às 19h, no espaço cinema da Subsecretaria de Cultura, que fica na Av. da Liberdade, s/n, Praia dos Anjos.