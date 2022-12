De acordo com a Prefeitura Municipal, muito material dos ambulantes foram danificados nesses dias de mal tempo e o acesso à praia estava proibido - Sabrina Sá (RC24h)

O abandono de um dos cartões postais mais famosos do Brasil está mudando completamente o cenário desejado por muitos turistas. Considerada a terceira mais bonita do país, a Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, está tomada de lixo nas pedras e na vegetação.



As imagens foram feitas por uma visitante que veio de São Paulo, depois de se apaixonar pelas fotos que viu na internet. De acordo com um amigo, ela gastou dinheiro com passagem para realizar o sonho de conhecer a praia e, quando chegou, se deparou com o abandono. Confira o relato:



“É um absurdo o que as pessoas estão fazendo com a Praia do Pontal do Atalaia, ontem fui passear com uma amiga de São Paulo, e o que encontramos foi isso, muita sujeira nas pedras e na vegetação.

Sujeiras essas feitas pelas pessoas que frequentam o local, mas o que me deixa mais indignado é ver que alguns comerciantes que explora aquela área sequer cuidam do local onde ganham seu dinheiro.



Carrinho de açaí quebrado e enferrujados, tacho de fritura com óleo derramado na areia, descartáveis espalhados entre as barracas, botijas de gás sem nenhuma proteção, mesas e cadeiras jogadas nas pedras e muito mais.



Esse paraíso, se continuar assim não vai durar muito tempo, questionei um dos barraqueiros, e o mesmo me falou que:



“Ele e sua equipe fazem a parte deles, limpa, varre sua parte, porém o mesmo não é feito pelos demais comerciantes”.



Além disso, ele afirmou também que viu muito óleo sendo derramado na água.



“Nossa, sou muito apaixonado por aquele lugar e não tem condição. Como que as pessoas podem ter um paraíso daquele e não cuidar, não zelar”, completou.



De acordo com a Prefeitura Municipal, muito material dos ambulantes foram danificados nesses dias de mal tempo e o acesso à praia estava proibido. Eles serão notificados para retirar o material.