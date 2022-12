O material foi localizado em uma área de mata, após denúncias - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/12/2022 10:59

A Polícia Militar apreendeu, no início da tarde deste sábado (3), farta quantidade de material para endolação de entorpecentes no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.



Na ocorrência, a PM arrecadou uma carga com 27 mil sacos plásticos para endolação, 20 mil eppendorfs vazios, 200 folhas com 20 mil etiquetas, quatro balanças de precisão e um liquidificador. O material foi localizado em uma área de mata, após denúncias.

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e ninguém foi preso.