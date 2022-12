Os salários, dependendo da titulação, podem chegar a R$ 5.831,21. - Divulgação

Publicado 01/12/2022 16:58

O campus do IFRJ de Arraial do Cabo, localizado na Região dos Lagos, está com processo seletivo simplificado para contratação de Professores Substitutos, são mais de 30 vagas para profissionais formados em diversas áreas do conhecimento. As inscrições, feitas exclusivamente via internet, irão até 15 de dezembro e o processo será realizado em 2 etapas: Análise de Currículo e Entrevista Remota.

Os candidatos aprovados poderão ser contratados no regime de 20 ou 40 horas semanais, conforme as necessidades e a ocorrência de vaga, com remuneração entre R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85, além de retribuição por titulação para os docentes com pós-graduação. Os salários, dependendo da titulação, podem chegar a R$ 5.831,21.

Como pré-requisito para o preenchimento das vagas, o candidato, além de possuir formação relacionada à disciplina que pretende ministrar, também deve ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais, ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos e, para aqueles do sexo masculino, estar em dia com o serviço militar.

Para o Campus Arraial do Cabo, o IFRJ oferece vaga para a área de Informática (Programação Web; Projeto de Sistemas; Organização de Computadores), e o candidato deve ter formação em um dos cursos a seguir: Graduação em Computação; Ciência da Computação ou Informática; Sistemas de Informação ou em Curso Superior de Tecnologia do Eixo de Informação e Comunicação (licenciatura ou profissionais graduados que realizaram programa de complementação pedagógica ou curso de pós-graduação orientado para o magistério na educação básica), com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu na área de Computação.

Os interessados em preencher as vagas devem realizar a inscrição através do link https://s269.institutoselecon.org.br/. Para mais informações, acesse a página do processo seletivo https://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/professor-substituto