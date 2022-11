O corpo será removido para o IML de Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

O corpo será removido para o IML de Cabo Frio

Publicado 30/11/2022 16:33

Um corpo de um homem, que ainda não teve a sua identidade oficialmente revelada, foi encontrado boiando próximo ao Condomínio Summer Beach, na lagoa de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (30).

De acordo com um funcionário do condomínio, o corpo amanheceu no local.

Conforme outra testemunha, que fez o possível reconhecimento através de uma foto, a vítima morava em Cabo Frio e a família já foi informada, porém, sem laudo oficial.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. O corpo será removido para o IML de Cabo Frio.