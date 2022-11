Moradores e prestadores de serviços essenciais estão liberados para entrar no local - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 29/11/2022 13:38





De acordo com o decreto publicado pelo executivo nesta segunda-feira (28), o motivo é a destruição em pontos da estrada e a necessidade de uma vistoria técnica no local.



Com a decisão, a passagem de veículos está temporariamente restrita e sem previsão de volta. Moradores e prestadores de serviços essenciais estão liberados para entrar no local. Por conta do enorme transtorno causado pelas fortes chuvas que atingiram a Região dos Lagos na madrugada deste domingo (27), a Prefeitura de Arraial do Cabo decidiu restringir o acesso ao Pontal do Atalaia, além de outros pontos como Rebeche e a trilha da Praia do Forno.De acordo com o decreto publicado pelo executivo nesta segunda-feira (28), o motivo é a destruição em pontos da estrada e a necessidade de uma vistoria técnica no local.Com a decisão, a passagem de veículos está temporariamente restrita e sem previsão de volta. Moradores e prestadores de serviços essenciais estão liberados para entrar no local.

Segundo o relatório da Defesa Civil, com o volume de chuva acima da média prevista para o mês de novembro, foram registrados diversos pontos de alagamento no Centro e nos Distritos, além da queda de uma árvore no centro da cidade e um deslizamento na Rua Tokyo. Na Praia do Pontal, foram identificados problemas na ponte de acesso. A cidade permaneceu em estado de alerta e atendendo as ocorrências nos locais afetados durante o domingo (27). As Praias Prainha, do Forno e dos Anjos foram interditadas.



Em caso de emergência, deve ser feito contato com a Defesa Civil através do número whatsapp (22) 988651113.