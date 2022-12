Treinamento do Exército assusta moradores e turistas em Arraial do Cabo - Sabrina Sá (RC24h)

01/12/2022

Uma operação de treinamento militar que está em andamento nas cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, deixou moradores e turistas um tanto curiosos. Em Arraial do Cabo, a ação aconteceu nas ruas, na noite desta quarta-feira (30). A presença dos agentes fardados e armados, com direito a disparos de fuzil com balas de festim e até granadas, pegou os cabistas de surpresa e causou espanto entre eles. Testemunhas afirmaram que “era tanto tiro, que a população achava que estava em guerra”.



Os militares também foram vistos saltando de paraquedas em Unamar e teve quem acreditasse que seria uma intervenção das Forças Armadas na “guerra contra a ditadura” para impedir que o resultado das eleições fosse respeitado democraticamente, com o argumento de que Cabo Frio seria a entrada do país pelo mar. A cidade chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do estado no Twitter, na noite de quarta.



A rede hoteleira de Arraial do Cabo questionou o motivo pelo qual eles não foram avisados para que pudessem, pelo menos, acalmar os hóspedes. De acordo com informações, as prefeituras foram notificadas.

Segundo o secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França, o município de Cabo Frio foi comunicado sobre o exercício de adestramento, denominado Operação Saci, pelo Exército Brasileiro. A Prefeitura de Arraial do Cabo ainda não retornou o contato.



Esse é um treinamento anual da Brigada de Infantaria Paraquedista. Chamada de SACI, ele é um exercício de adestramento avançado. O quadro tático geralmente é desenvolvido na Região dos Lagos, nas cidades de Cabo Frio, Armação de Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia. A operação conta com o apoio da Força Aérea Brasileira e da Marinha do Brasil.