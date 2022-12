Cerca de 3kg de pasta base de cocaína,além de uma pistola e munição - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/12/2022 13:45

A Polícia Militar apreendeu, no início da madrugada deste sábado (3), uma grande quantidade de drogas, munições e arma no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.



Conforme a corporação, os agentes receberam uma denúncia informando que uma casa abandonada na Rua Leblon, no bairro Sítio, estava sendo utilizada para armazenamento do material ilícito. Em diligência n imóvel, a PM arrecadou 111kg de maconha, 9.410 cápsulas de cocaína e 3kg de pasta base da droga, 27 frascos de loló, uma pistola calibre 9mm, 19 munições calibre 45mm e dois carregadores de pistola calibre 45mm. Ainda de acordo com a polícia, o material apreendido tem valor estimado em R$ 600 mil.



A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e ninguém foi preso.

Confira o vídeo abaixo.