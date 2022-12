Todo o material arrecadado nas ocorrências foi encaminhado para a 132ª DP e apreendido - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/12/2022 13:31

A Polícia Militar apreendeu grande quantidade de drogas e munições durante uma operação na tarde desta terça-feira (6) no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, após uma denúncia anônima.

Os agentes obtiveram informações de que elementos ligados ao tráfico de drogas haviam recebido farto material entorpecente e que o mesmo estaria armazenado em um local de mata no alto do morro. Em diligência na Rua Leblon, a PM arrecadou 15 kg de maconha, 1.420 cápsulas de cocaína, 110 munições e dois carregadores de pistola.

Ainda em Arraial do Cabo, policiais militares apreenderam 66 cápsulas de cocaína no distrito de Figueira após uma denúncia de elementos vendendo entorpecentes no campo de futebol do Sabiá, na Avenida Beija Flor. Um acusado conseguiu fugir ao perceber a chegada do agentes, correndo para o interior de uma residência abandonada.

Todo o material arrecadado nas ocorrências foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e apreendido. Ninguém foi preso.