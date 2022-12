Política Costa do Sol

Secretário de Serviços Públicos pede paciência após enchentes em Búzios: "será resolvido"

Marcão de Búzios foi o entrevistado do 46º episódio do RC Cast. Ele comentou sobre sua gestão à frente da pasta, pediu paciência em relação aos trabalhos nas ruas do balneário após as fortes chuvas que assolaram a cidade e muito mais

Publicado há 2 dias