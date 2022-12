Cinco pessoas são detidas por envolvimento com o tráfico de drogas na Região dos Lagos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/12/2022 13:52

A Polícia Militar deteve cinco pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas em cidades da Região dos Lagos nesta quarta-feira (7).



Em Arraial do Cabo, durante um patrulhamento, a equipe recebeu informações de que um elemento estaria vendendo entorpecentes na Prainha. Em diligência no local, o criminoso, identificado como V.O.B., tentou se afastar ao perceber a aproximação policial, mas acabou sendo capturado. Com ele foram arrecadados três pinos de cocaína e uma bucha de maconha, além de R$ 57 em espécie. Após buscas, os agentes encontraram mais dez cápsulas de pó e duas trouxinhas de maconha. O acusado confessou a prática ilícita e foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), permanecendo preso.