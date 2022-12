Publicado 12/12/2022 14:08

Um homem foi executado a tiros na tarde desta sexta-feira (9), no bairro Roça Velha, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

A vítima, inicialmente identificada como “bigodinho”, estava passando de bicicleta quando foi alvejada e morreu no local.

De acordo com testemunhas, o corpo ficou no local por, pelo menos cinco horas aguardando a remoção do IML.