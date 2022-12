O jovem ficou apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na 132ª DP. - Divulgação/ PM

O jovem ficou apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na 132ª DP.Divulgação/ PM

Publicado 14/12/2022 13:50

Um adolescente de apenas 15 anos foi apreendido com drogas, na noite desta terça-feira (13), na Prainha, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento pela Travessa José Pinto de Macedo quando teve atenção voltada para o acusado que, ao avistar viatura, tentou empreender fuga, sendo alcançado em seguida.

Na revista pessoal foi encontrado no bolso da sua bermuda oito pinos de cocaína. O elemento afirmou estar traficando no local, e ao ser indagado se tinha mais drogas, informou onde estava o restante do material. No esconderijo foram arrecadados mais 40 pinos de cocaína, 26 frascos de black lança, um rádio transmissor e R$ 20,00 em espécie.

Diante dos fatos, o jovem ficou apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na 132ª DP.