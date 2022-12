Matrículas para cursos de pós-graduação do IFRJ Arraial do Cabo começam nesta quarta (14) - Divulgação

Matrículas para cursos de pós-graduação do IFRJ Arraial do Cabo começam nesta quarta (14)Divulgação

Publicado 14/12/2022 14:09

As matrículas para preenchimento das vagas remanescentes nos cursos de pós-graduação Latu Sensu do IFRJ – Campus Arraial do Cabo, no município da Região dos Lagos, começam nesta quarta-feira (14). São 22 vagas para Tecnologias Digitais Aplicadas ao Ensino e 10 vagas para Ciências Ambientais em Áreas Costeiras. Este número poderá ser ampliado, caso haja desistências de candidatos que realizaram o concurso, em lista de espera.

As inscrições acontecem entre os dias 14 a 23 de dezembro, na sede da Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia de Cabo Frio, das 9h às 17h, ou, remotamente, enviando o e-mail com a documentação para o e-mail cienciaetecnologia@cabofrio.ri.gov.br. A sede está localizada no Terminal de Transatlânticos, que fica na Avenida Nossa Sra. da Assunção, 15, Passagem.

Todas as vagas são para o turno da noite e os candidatos de qualquer município poderão concorrer. Na Pós-Graduação CAAC, os dias e horários são os seguintes: terças e quintas-feiras, das 17h às 21h; sábados, das 8h às 12h. Na Pós TDAE, terça e quinta-feira, das 18h às 22h10, com 50% da carga em EaD. Ambos os cursos têm duração de 360 horas.

As informações gerais dos cursos e das suas linhas de pesquisa podem ser consultadas neste link.

Os candidatos no ato da inscrição deverão enviar os seguintes documentos:

I – Formulário Preenchido (Anexo I)

II – Cópia do documento de identificação com foto;

III – Currículo Lattes com data de atualização ou geração do arquivo, no máximo, há três meses atrás ao período de inscrição, extraído da Plataforma Lattes do CNP9 (https://lattes.cnpq.br/), contendo apenas: (i) formação, (i) atuação profissional e (ii) produção bibliográfica, técnica e/ou artístico-cultural. Ao enviar ao CNPq as informações contidas no Currículo Lattes, o solicitante declara formalmente que está de acordo com o Termo de Adesão e Compromisso da Plataforma Lattes – não criar falsa identidade ou utilizar-se de subterfúgios com a finalidade de enganar outras pessoas ou de obter benefícios (declaração feita em observância aos Artigos 297-

299 do Código Penal Brasileiro);

III – Carta de Intenção, contendo os itens descritos no ANEXO II – MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO, com, no máximo, três laudas.