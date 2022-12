Caixas de som são apreendidas durante fiscalização em Arraial do Cabo - Divulgação

Publicado 30/12/2022 15:17

REGIÃO DOS LAGOS - Duas caixas de som foram apreendidas em Arraial do Cabo, na Praia dos Anjos e no Centro, durante a madrugada desta sexta-feira (30). A retenção foi feita durante fiscalização da Secretaria de Posturas.

A ação aconteceu com o intuito de se fazer cumprir o Decreto Municipal 3.848/2022, que dispõe sobre a proibição de caixas de som e aparelhos de amplificação sonora nas vias públicas, praias e locais abertos de visitação turística da cidade.

Após a apreensão, o responsável pelo equipamento ficou com uma via do termo de acautelamento para a retirada no setor responsável pela ação, que pode ser Posturas, Guarda Municipal ou Ambiental.

Vale salientar para aqueles que gostam de música alta que, além das caixas de som, carros equipados com o aparelho é proibido na cidade, devido à Lei Municipal nº 1.495, e cabe multa àqueles que descumprirem a norma.