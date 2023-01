Dupla é presa com pistola municiada na Praia Grande, em Arraial - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/01/2023 14:52

Dois homens foram presos com uma arma municiada na tarde desta quarta-feira (4) na Praia Grande, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

Conforme a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre um elemento armado no local e, em diligência, localizou os criminosos com uma pistola calibre 9mm com sete munições intactas.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuados e presos.