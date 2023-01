A ocorrência foi registrada na 132ª DP e ninguém foi preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/01/2023 13:58

A Polícia Militar apreendeu uma carga de drogas na noite da última sexta-feira (6) no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, após uma troca de tiros com criminosos.

Conforme a ocorrência, os agentes receberam informações de que elementos estariam nas proximidades de uma escola vendendo entorpecentes. Em diligência no local, os militares foram recebidos a tiros e revidaram.

Os criminosos conseguiram fugir, deixando para trás uma sacola com 29 pinos de cocaína.

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e ninguém foi preso.