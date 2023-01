Stefania Spampinato, atriz de Grey's Anatomy - Ludmila Lopes (RC24h)

Stefania Spampinato, atriz de Grey's Anatomy Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 05/01/2023 17:26 | Atualizado 05/01/2023 18:16

“Nobody knows where they might end up…”: se você leu com ritmo, significa que é fã da famosa série americana “Grey’s Anatomy”, que chegou recentemente à 19ª temporada. Desde 2005 encantando espectadores em todo o mundo, o programa ganhou vários personagens com o passar dos anos. Carina Deluca, interpretada por Stefania Spampinato, foi uma delas. A atriz, de férias, resolveu surpreender a todos e passar uns dias em nada menos que Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos.

A atriz e modelo de 40 anos compartilhou várias fotos em frente ao mar, sempre acompanhada de seu cachorrinho Jeff. Ela ficou hospedada por três dias de dezembro numa mansão localizada no Pontal do Atalaia.

O imóvel pertencia ao já falecido ex-prefeito da cidade, Henrique Melman. Agora, quem toma conta é a neta dele, Ana Carolina Melman. Avaliada em R$ 37 milhões, a atriz alugou o local, que tem acesso privado à praia, através do Airbnb e pagou a diária de R$ 3,6 mil.