O criminoso foi encaminhado para a 132ª DP, sendo autuado e preso por estupro de vulnerávelLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/01/2023 15:37

Um idoso de 65 anos, identificado como G.A.T., foi preso acusado de estuprar uma menina de 14 anos em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, neste final de semana. O homem foi preso na tarde deste domingo (8).

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram informados sobre o crime, que aconteceu no sábado (7), no centro da cidade, e iniciaram as buscas pelo elemento, que já havia saído do município. Durante as diligências, o acusado foi encontrado em um automóvel na altura do KM 118, na RJ-106, em São Pedro da Aldeia.

O criminoso foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), sendo autuado e preso por estupro de vulnerável.