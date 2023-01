Abertas inscrições para Copa de Altinha em Arraial do Cabo - Reprodução/ internet

Publicado 10/01/2023 19:24

Estão abertas as inscrições para a Copa de Altinha de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. O evento esportivo, exclusivo para atletas locais, acontece no próximo dia 21, a partir das 8h, na Praia Grande.

Para participar, o interessado deve procurar a Subsecretaria de Esportes, no Estádio Hermenegildo Barcelos, de segunda à sexta, das 9h às 17h, além de levar 2kg de alimentos por pessoa. Serão permitidos 4 atletas por equipe. As vagas são limitadas!

O Verão Esportivo vai reunir exibições de várias modalidades que vão de vôlei à zumba, incentivando a prática esportiva.