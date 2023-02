O filho do rapaz também estava com ele no acidente, mas não se feriu gravemente. - Sabrina Sá (RC24h)

Familiares e amigos do motociclista que ficou ferido após um acidente envolvendo duas motos, em Arraial do Cabo, na tarde desta quinta-feira (23), estão organizando uma campanha para doação de sangue que será necessário para a recuperação da vítima.

O acidente aconteceu na curva da Rodovia General Bruno Martins, na altura da Vila Industrial. Com o impacto, André Luiz Souza Penha, muito conhecido em Cabo Frio como ‘André Gugu’ teve esmagamento do pé e do joelho e perdeu muito sangue. Ele passou por uma cirurgia e teve que amputar a perna. No momento, o quadro de saúde é estável, mas ainda é delicado.

‘Gugu’ é muito conhecido e querido por estar sempre disposto a ajudar outras pessoas, inclusive, estava indo à Arraial do Cabo para buscar uma cadeira de rodas para seu irmão, que amputou um dedo do pé e também está internado.

Há cerca de um mês, ele recebeu uma moção de aplausos do deputado estadual Dr Serginho (PL) pelo projeto de esporte e reinserção social que funciona há 17 anos na comunidade do Jacaré, em Cabo Frio.

A doação de sangue – de qualquer tipo – acontece na Hemolagos de 8h às 15h. O nome André Luiz Souza Penha deve ser informado na recepção. A Hemolagos fica na R. Barão do Rio Branco, 88 – Passagem, Cabo Frio.