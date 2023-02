A vacina monovalente continua disponível para a população em geral, a partir dos 6 meses de idade. - ASCOM

Publicado 27/02/2023 14:06

Arraial do Cabo inicia, nesta terça-feira (28) a primeira fase da vacinação com a dose de reforço da vacina bivalente contra a covid-19. A imunização acontece de 9h às 16h no Posto de Saúde Hermes Barcelos, no bairro Sítio e no Posto de Figueira, a partir do dia 1 de março. Nesta primeira fase serão vacinados os grupos prioritários como pessoas a partir de 70 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos e indígenas. A vacina monovalente continua disponível para a população em geral, a partir dos 6 meses de idade.

Confira o cronograma de vacinação



GRUPOS PRIORITÁRIOS:



1ª fase:



27/02



– Pessoas com 70 anos ou mais;



– Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores;



– Pessoas imunocomprometidas, a partir de 12 anos de idade;



– Indígenas, ribeirinhos e quilombolas.



2ª fase:



06/03



Pessoas de 60 a 69 anos.



3ª fase:



20/03



Puérperas e gestantes.



4ª fase:



17/04



Trabalhadores da saúde;



Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);



Funcionários do sistema prisional.



Com intervalo mínimo de 4 meses após o reforço monovalente ou última dose do esquema primário ou da dose adicional para imunossuprimidos.



A vacina monovalente segue disponível para a população em geral.



Posto de Saúde Hermes Barcelos dia 28/2



Posto de Saúde Figueira 01/03



Horário: 9h às 16h