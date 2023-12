Nova cobertura da Marina dos Pescadores - Divulgação

Publicado 21/12/2023 14:42

Arraial do Cabo -

A Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (FIPAC) vai entregar, neste sábado (23), a nova cobertura da Marina dos Pescadores, no intuito de dar mais conforto aos trabalhadores, moradores e turistas. A ampliação inclui uma sala exclusiva para esses profissionais, que terão um espaço maior. Além disso, uma área expandida para redes de pesca foi integrada, visando otimizar as atividades dos profissionais locais.



Segundo a FIPAC, outras melhorias já foram realizadas, com a instalação de câmeras adicionais para garantir um ambiente mais protegido. Os banheiros foram renovados, visando oferecer conforto aos frequentadores da marina.



Uma das características principais desse projeto é a construção de uma cisterna de 30 mil litros na entrada da Marina. A medida estratégica visa assegurar o abastecimento ao longo do ano, especialmente nos meses de verão, reforçando a infraestrutura local.