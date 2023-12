Operação Flanelinha - Divulgação/PM

Publicado 21/12/2023 18:21

Arraial do Cabo -

Dando continuidade a operação para coibir a atividade irregular de “flanelinhas”, foi realizada, nesta quinta-feira (21), mais uma abordagem nos pontos turísticos de Arraial do Cabo.



Os agentes de segurança percorreram a Praia Grande, Praça do Marco Histórico, Pontal do Atalaia e Praia do Pontal.



Ao todo, cinco pessoas foram encaminhadas à 132 DP. Após análise, foi constatado que um deles tinha mandado de prisão em aberto, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com isso, ficando preso.



A operação conjunta contou com participação de equipes da Secretaria de Segurança Pública, policiais da 132ª Delegacia de Polícia Civil, agentes do GAOP/GCM, Policiais Militares da 6 Cia/25BPM e com apoio do Proeis.



“As ações dentro desse formato continuam, visando interromper esse tipo de prática na cidade, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida tanto para os moradores quanto para os visitantes. Indivíduos envolvidos nesse tipo de atividade ilícita podem ser acusados de crimes como extorsão, prática ilegal de profissão, usurpação de função pública, ameaça, entre outros”, afirmou Magda Fraga, a secretária de Segurança Pública de Arraial do Cabo.

