Influencer - Rede social

InfluencerRede social

Publicado 22/12/2023 17:48

Arraial do Cabo -

Arraial do Cabo recebe, no próximo dia 23 de janeiro, o terceiro encontro de influenciadores editais, com inscrições abertas até o dia 5. O evento acontecerá no Pontal do Atalaia, a partir das 13h30.



O encontro será em comemoração aos dois anos do projeto “Arraial do Cabo Influenciar”. Para participar, o influenciador precisa ter mais de 10 mil seguidores, paixão por turismo e cultura.