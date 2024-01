O cadastro será confirmado com o comparecimento dos responsáveis nas escolas, dentro do prazo de 7 dias corridos. - Reprodução/ Internet

Publicado 09/01/2024 15:44

Arraial do Cabo - Começou nesta segunda-feira (8) e prossegue até o próximo dia 19 o período de pré-matrículas da rede municipal de ensino de Arraial do Cabo.



As vagas disponíveis são destinadas aos alunos da Creche IV ao 9º Ano do Ensino Fundamental, além dos estudantes da EJA. As inscrições podem ser realizadas através deste link. O cadastro será confirmado com o comparecimento dos responsáveis nas escolas, dentro do prazo de 7 dias corridos.



Vale salientar que aqueles que não possuem acesso à internet poderão realizar normalmente a matrícula em uma unidade de ensino.

Banner de Pré-matrículas Divulgação/ ASCOM