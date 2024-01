As diligências foram realizadas na Praia Grande, Pontal do Atalaia e Prainha. - Divulgação/PM

Publicado 08/01/2024 16:30

Arraial do Cabo - Quatro “flanelinhas” foram detidos neste sábado (6), suspeitos de atuar ilegalmente em pontos turísticos de Arraial do Cabo. As diligências foram realizadas na Praia Grande, Pontal do Atalaia e Prainha.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o grupo foi conduzido à 132ª DP, onde foi submetido a um termo circunstanciado por exercício ilegal da profissão ou atividade. A operação contou com a colaboração de agentes do GAOP/GOC/GETRANS/GCM e o apoio dos Policiais Militares da 6ª Cia/25BPM e do Proeis.

“Estamos comprometidos em garantir a ordem pública e coibir práticas ilegais que afetem a segurança e a tranquilidade da população e dos turistas. A atuação conjunta das forças de segurança continuará de forma incisiva para preservar o bem-estar de todos que frequentam nossa cidade” destacou Magda Fraga, secretária de Segurança Pública de Arraial do Cabo.

Para denunciar irregularidades deste tipo, o município solicita que os moradores entrem em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública através do número WhatsApp (22) 9970-00311.