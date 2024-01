Obras - Divulgação

03/01/2024

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo será uma das primeiras do estado a ter a modalidade do ensino em tempo integral na rede municipal de ensino, prática prevista no Plano Nacional de Educação, para todos os alunos do Ensino Fundamental, exceto os do EJA.



Serão, ao todo, 3.500 alunos atendidos no novo espaço educacional cabista, localizado no Parque Público Hermes Barcellos, na Prainha, que está em fase de obras.



Segundo a prefeitura de Arraial do Cabo, estudantes da rede municipal de ensino desenvolverão atividades extracurriculares como programação gamer, realidade virtual, robótica e inglês. E terão ainda aulas complementares, culturais e esportivas, sempre no contra turno das escolas, além de transporte e alimentação supervisionada.



“Investir em educação é garantir um futuro ainda mais promissor às nossas crianças e adolescentes”, disse o prefeito cabista Marcelo Magno, ressaltando a importância dos investimentos na Educação. “A chegada do ensino em tempo integral na rede pública é um grande marco, vai ser um divisor de águas na educação dos estudantes cabistas.”



O ensino em tempo integral teve projetos piloto implantados na cidade, no CIEP Municipalizado 147 – Cecílio Barros Pessoa, na Prainha, e na Escola Municipal Sotero Teixeira de Souza, no distrito de Pernambuca. Todas essas iniciativas sendo bem-sucedidas, de acordo com a prefeitura.

