Publicado 02/01/2024 16:39

Arraial do Cabo -

Nesta terça-feira (2), o Hospital Geral de Arraial do Cabo foi palco do primeiro nascimento da cidade em 2024. Nascida às 7h34, a pequena Amanda foi quem aumentou o número de cabistas na cidade.



A recém-nascida é filha de Roberta, que, apesar de residir em Araruama, teve o parto realizado no município vizinho, marcando o primeiro nascimento na cidade.



Nas redes sociais, com uma imagem da equipe que atuou no parto de Amanda, a prefeitura de Arraial do Cabo desejou boas-vindas à pequena, estimando que o futuro da pequena seja repleto de oportunidades. Veja:



“Quando a luz da manhã surgiu e iluminou o horizonte de Arraial do Cabo, você abriu os olhos pela primeira vez, trazendo consigo um universo de sonhos e sorrisos.



Desejamos que cada passo do seu futuro seja marcado por oportunidades, amor, alegria e a presença de pessoas queridas, criando momentos especiais para a sua vida.”