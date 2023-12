Turistas - Divulgação

Publicado 29/12/2023 17:22

Arraial do Cabo -

Mais de 180 mil pessoas já passaram pelo pórtico de entrada de Arraial do Cabo nesta sexta-feira (29). Os dados são da Prefeitura do município.



E, até o fim do dia, a estimativa é que mais pessoas cheguem a Arraial – e aos outros municípios da Região dos Lagos. A RJ-124, principal via de acesso às cidades da região, apresenta tráfego intenso nesta tarde, com retenção do km 6 ao 13, devido ao excesso de automóveis.



Sem contar que o município cabista conta com 100% de ocupação hoteleira para o Réveillon e estima recepcionar 500 mil turistas até domingo (31). Para atrair o público, a cidade programou uma grande festa para receber o ano novo.



Nesta sexta-feira, Toni Garrido recebe o público com muita energia no palco montado nas areias da Praia Grande. No sábado (30), tem pagode na programação, com um super show de Xande de Pilares. Durante a virada no domingo, a sertaneja Yasmin Santos faz a alegria do público.